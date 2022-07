Ambrosini su Pioli: «Bravo a trasmettere con forza le proprie idee»

Massimo Ambrosini ha voluto esaltare il grandissimo lavoro di Stefano Pioli, grande artefice dello scudetto vinto dal Milan

Ospite di Carlo Pellegatti, Massimo Ambrosini ha parlato così di Stefano Pioli:

«È riuscito a trasferire le sue idee con coerenza e con coraggio al gruppo. Anche nei momenti di difficoltà il Milan non ha cambiato modo di essere, non ha cambiato ma ha avuto la capacità di variare qualche linea di gioco ogni tanto; ma secondo me la squadra era riconoscibile, hanno vinto con merito».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE