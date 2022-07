Ambrosini: «De Ketelaere? Lui e Ziyech mi piacciono tantissimo»

Massimo Ambrosini ha parlato di Charles De Ketelaere, obiettivo di mercato del Milan: le sue parole di apprezzamento

Intervenuto al canale Youtube di Carlo Pellegatti, Massimo Ambrosini ha parlato così di Charles De Ketelaere:

«È un giocatore interessante, moderno, che però dobbiamo scoprire bene a certi livelli. Viene da un campionato che ha una cultura calcistica votata al lavoro e al sacrificio: potrebbe essere un profilo che potrebbe integrarsi e dare qualcosa. Il Milan lì ha bisogno in quella zona di campo, magari non di uno ma di un paio di elementi. Il belga e Ziyech a me piacciono».

