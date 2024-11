Amadeus netto: «Godo di più se batto la Juve, perchè con loro rispetto al Milan...»

Il noto conduttore tv e tifoso dell’Inter, Amadeus, si è espresso così in vista del match dei nerazzurri contro il Napoli

Intervenuto ai microfoni di CRC, il noto conduttore televisivo, si è espresso su come sente lui, interista, la rivalità con Milan e Juve.

CHAMPIONS O CAMPIONATO? – «La Champions è un terno a lotto. Per vincerla ci vogliono tante cose. Ci vuole la fortuna e la capacità. Chiunque la vuole vincere. Il campionato lo abbiamo vinto ma mi piacerebbe tornare a vincere la champions. Sarebbe un sogno ma la vittoria del campionato non si butta mai! È difficile decidere! Godo di più se batto più il Milan o la Juve? Godo di più se batto la Juve, c’è una vecchia rivalità con i bianconeri. Ho tanti amici juventini ma con loro non vedo mai la partita».