Almqvist AVVERTE il Milan: «Vogliamo dimostrare il nostro valore pur divertendoci, ho un obiettivo»

Il nuovo attaccante del Parma, Pontus Almqvist, si presenta così e punta alla prossima sfida contro il Milan in campionato

Nel corso della sua presentazione in conferenza stampa come nuovo giocatore del Parma, a Pontus Almqvist è stata fatta una domanda sul prossimo match della squadra di Pechia in campionato che sarà contro il Milan.

CHE PARTITA CI ASPETTIAMO CONTRO IL MILAN? – «Voglio prepararmi al meglio, mi sto impegnando per esser al massimo delle energie per poter giocare con leggerezza. Tutti abbiamo totale fiducia verso il mister e verso la squadra. Vogliamo mantenere la continuità di quanto fatto e vogliamo scendere in campo divertendoci, dimostrando il nostro valore».