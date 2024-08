Allenamento Milan: squadra al lavoro verso il test col Barcellona. Le ULTIME dagli Stati Uniti

Allenamento Milan: squadra al lavoro verso il prossimo test in programma col Barcellona. Le ULTIME dagli Stati Uniti

Continua la preparazione in casa Milan in vista della prossima amichevole in programma contro il Barcellona. Di seguito il report ufficiale della seduta odierna.

REPORT – Il Milan continua la preparazione negli Stati Uniti con una seduta in programma nel mattino alla presenza di tanti tifosi rossoneri giunti alla Pingry School per l’occasione. La formazione di Paulo Fonseca, che il 6 agosto affronterà a Baltimora il Barcellona di Flick nell’ultima partita del Soccer Champions Tour 2024, ha iniziato la seduta con diversi esercizi di forza ed esplosività. A seguire un lavoro sul possesso palla ha preceduto una serie di partitelle a campo ridotto. Due ore molto intense per i rossoneri che si sono poi intrattenuti con i tifosi per una sessione di autografi e foto ricevendo così l’affetto e i sorrisi dei tanti presenti per l’occasione.