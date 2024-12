MN24 – Allenamento Milan, ospite speciale a Milanello! Thiago Silva c’è, le ultime

Allenamento Milan, c’è anche Thiago Silva a Milanello per assistere alla rifinitura della squadra rossonera in vista della Stella Rossa

Come appreso dalla nostra redazione, ad assistere alla rifinitura del Milan in vista della sfida di domani in Champions League contro la Stella Rossa, oltre a Zlatan Ibrahimovic, c’è anche Thiago Silva.

Il difensore brasiliano, indimenticato ex rossonero, torna così nel centro sportivo dopo tantissimi anni. L’ex Chelsea e PSG ha giocato tre anni con il Milan vincendo uno scudetto e una Supercoppa Italiana.