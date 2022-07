Allenamento Milan, tattica in vista del Wolfsberger

Il Milan ha svolto oggi un classico allenamento di rifinitura in vista della gara di domani contro il Wolfsberger

Nel terzo giorno di ritiro austriaco a Villach, il Milan nella giornata di oggi ha svolto un allenamento mattutino, in vista dell’amichevole di domani contro il Wolfsberger.

REPORT

Dopo essere scesi in campo per una sessione di attivazione muscolare e il riscaldamento, i rossoneri hanno disputato una serie di partitelle su campo ridotto, prima di dedicarsi alla fase tattica e concludere la seduta con una esercitazione sui tiri in porta.

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO

Il programma di domani prevede il test in campo a Klagenfurt alle 19.00.