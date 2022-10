Allenamento Milan: seduta defaticante per la squadra di Pioli

Il Milan ha svolto oggi una seduta di allenamento defaticante dopo la vittoria contro l’Empoli: il report completo

Rientrati in nottata da Empoli i rossoneri si sono ritrovati questa mattina a Milanello dove, accolti da una splendida giornata di sole, hanno effettuato l’allenamento post-partita.

REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri. In campo dopo aver effettuato l’attivazione muscolare all’interno gli altri componenti della rosa, i quali hanno iniziato con alcuni torelli a tema prima di effettuare una serie di esercitazioni tecniche. Terminata la prima parte il gruppo ha iniziato un lavoro specifico sul possesso mentre i portieri hanno effettuato l’allenamento con i preparatori; ulteriore lavoro tecnico sulle finalizzazioni prima di chiudere la sessione odierna.

LUNEDÌ 3 OTTOBRE

Il programma di domani prevede un solo allenamento pomeridiano