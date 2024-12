Allenamento Milan, Fonseca sorride: è tornato a Milanello, sorpresa nel centro sportivo

Allenamento Milan, Luka Jovic, dopo l’operazione a Belgrado, è tornato ieri a Milanello: iniziate le terapie per il recupero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è stata un’importante novità.

Ieri niente allenamento, ma molti giocatori si sono comunque presentati a Milanello per qualche esercizio in palestra. La novità è rappresentata dal ritorno di Jovic che, dopo l’operazione a Belgrado per rinforzare il canale inguinale sinistro (e debellare la

pubalgia), ha iniziato le terapie.