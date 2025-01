MN24 – Allenamento Milan, le ultime dalla rifinitura in vista della Champions League

MN24 – Allenamento Milan, le ultime dalla rifinitura in vista della partita contro la Dinamo Zagabria di Champions League

Come raccolto dalla redazione di Milannews24.com, è in corso l’allenamento di rifinitura a Milanello in vista di Dinamo Zagabria Milan. La gara, valevole per l’ottava giornata della prima fase di Champions League, è decisiva per accedere direttamente agli ottavi di finale.

Nessuna sorpresa dal campo. Allenamenti a parte per gli infortunati Florenzi, Emerson e Loftus-Cheek. Con loro anche Walker che non è comunque in lista UEFA.