Allenamento Milan, l’esordio in campionato si AVVICINA! Deciso il PROGRAMMA di domani a Milanello: tutti i dettagli

Il Milan continua a lavorare a Milanello in vista dell’esordio in campionato contro il Torino che si avvicina sempre di più. Infatti, il club rossonero scenderà in campo nella giornata di sabato 17 agosto alle ore 20:45.

Secondo quanto riportato dal report ufficiale del clul rossonero, dopo la sessione di oggi, il programma di domani prevede ancora un solo allenamento al mattino.