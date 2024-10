Allenamento Milan, dirigenza assente quest’oggi: cosa sta succedendo. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan, sconfitto ieri sera dal Napoli, è tornata immediatamente in campo per preparare il match contro il Monza. Oggi, però, come riportato da Sky Sport, nessun dirigente era presente all’allenamento della squadra.

REPORT

In palestra per lavoro di scarico gli undici partenti del match contro il Napoli, subito in campo gli altri componenti della rosa per iniziare con l’attivazione muscolare eseguita tra gli ostacoli bassi e i coni. L’allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in alcune esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso, seguite da una serie di sfide (1v1 e 2v2) che hanno preceduto una partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.