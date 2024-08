Allenamento Milan: seduta tattica a Milanello in vista del Parma, il REPORT della seduta

Prosegue la preparazione del Milan in vista del match contro il Parma di sabato sera. Il report dell’allenamento

Squadra a Milanello questa mattina. Ritrovo per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento in ottica Parma, prossimo avversario del Milan nella seconda giornata di campionato in programma sabato 24 agosto alle ore 18.30 al Tardini.

REPORT

Prima parte dedicata all’attivazione muscolare – effettuata in palestra – per poi uscire sul campo dove il gruppo ha terminato il riscaldamento con alcuni torelli a tema. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tattiche che hanno preceduto una partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.