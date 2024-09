Allegri Milan, un RETROSCENA può BLOCCARE il clamoroso ritorno! C’entra Ibrahimovic, COSA sta succedendo

Allegri-Milan, un retroscena può bloccare il clamoroso ritorno: rapporti non idilliaci con Zlatan Ibrahimovic. Le ultime

Come riportato da Monica Colombo, nota giornalista, intervenuta a calciomercato.it, c’è anche Massimiliano Allegri sul taccuino del Milan per l’eventuale sostituzione di Paulo Fonseca, sempre più traballante.

Tuttavia il ritorno del livornese, in rossonero già dal 2010 a gennaio 2014 con uno scudetto e una Supercoppa Italiana vinta, è complicato per i rapporti non idilliaci con Zlatan Ibrahimovic. Prossimi giorni decisivi in un senso o nell’altro.