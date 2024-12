Allegri Milan, tecnico in pole se salta Fonseca: un solo ostacolo da superare, tifosi in ansia

Allegri Milan, il tecnico ex Juve è in pole se dovesse saltare Paulo Fonseca: rapporti con Ibrahimovic unico ostacolo da superare

Come riportato da Tuttosport, la gara di questa sera tra Verona e Milan può diventare un clamoroso spartiacque per il futuro di Paulo Fonseca.

Non vincere stasera o uscire dal Bentegodi con una prestazione deludente porrebbe inevitabilmente dei quesiti, tant’è che negli ultimi giorni sono tornati a circolare rumors

su possibili sostituti. Xavi è stato smentito, Allegri meno (anche se restano dei dubbi sulla

compatibilità con Ibrahimovic, ricordando i trascorsi fra i due nel biennio ’10-12 a Milanello). Sarà un caso o forse no, però ieri Fonseca, oltre a definirsi non a rischio, ha difeso molto il suo lavoro in questi sei mesi. Bentegodi decisivo per l’ex Roma.