Allegri Milan, Marinozzi sgancia la bomba: «Sarebbe un salto di qualità rispetto a Fonseca»

Allegri Milan, Marinozzi sgancia la bomba riguardo il possibile ritorno dell’allenatore al posto di Fonseca: le parole del giornalista

Il giornalista Andrea Marinozzi a Sky Sport ha commentato le voci di un possibile ritorno di Allegri al Milan in caso di esonero di Fonseca.



ALLEGRI MILAN – «Solo un disastro porterebbe all’addio di Fonseca. Allegri sarebbe un salto di qualità rispetto a Fonseca. Sarebbe una virata forte rispetto anche alle parole estive di Ibrahimovic che spiegava di aver scelto Fonseca e non Conte per necessità di un allenatore diverso rispetto ad un manager come Conte o come Allegri. Un altro problema è l’ingaggio: l’ultimo Allegri (alla Juve ndr) percevipiva 3 volte l’ingaggio di Fonseca».