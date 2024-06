Allegri Milan, Galeone a SORPRESA: «Ho detto a questo dirigente di PRENDERLO. Questa destinazione è ESCLUSA». Le parole

Giovanni Galeone è tornato a parlare dell’ex tecnico del Milan a Radio Kiss Kiss. Nelle ultime ore alcuni rumors lo vedono di nuovo accostato al Diavolo.

PAROLE – «Allegri non credo andrà in Arabia, ha già abbastanza soldi e se vai lì lo fai solo per quello. Ho detto a Adriano Galliani di riprendersi Max. Glielo consigliai anche quando dal Cagliari andò al Milan e poi vinse lo scudetto. Ho detto ad Adriano ‘Prendilo, gli fai un triennale e così porta il Monza in Champions e realizza il sogno di Berlusconi’. Mi ha risposto che non ha tutti questi soldi…».