Allegri Milan, la pista SVANISCE? Contatti col top club, la DESTINAZIONE può sorprendere

Allegri-Milan, la pista svanisce? Contatti col top club, la destinazione dell’ex Juve può sorprendere. Ci pensa il Benfica

Come riferito dal Corriere dello Sport, Paulo Fonseca, attuale tecnico del Milan, potrebbe tirare a breve un sospiro di sollievo rispetto alla sua posizione in panchina, ovviamente in bilico dopo i due punti conquistati nelle prime tre partite di campionato.

Max Allegri, accostato alla panchina rossonera nelle ultime settimane, è infatti stato contattato dal Benfica, top club del campionato portoghese, per un eventuale incarico a stagione appena iniziata. Seguiranno sviluppi ma l’italiano può provare la prima esperienza all’estero.