Allegri Milan, AUMENTA la concorrenza per l’ex tecnico della Juve? Quel TOP CLUB ci sta pensando

Allegri-Milan, aumenta la concorrenza per l’ex tecnico della Juve? Ci sta pensando la Roma come sostituto di De Rossi

E’ notizia di oggi quella dell’esonero di Daniele De Rossi da parte della Roma, che ora deve andare inevitabilmente in cerca di un nuovo allenatore. Tra i nomi valutati ci sarebbe anche quello di Massimiliano Allegri, ancora in cerca di una panchina dopo l’esonero dalla Juve e seguito anche dal Milan come possibile post Fonseca.

Come spiega Tmw, inoltre, ci sarebbero stati anche dei tentativi per convincere Stefano Pioli, ma l’ex milanista dovrebbe essere annunciato già nelle prossime ore come nuovo tecnico dell’Al-Nassr.