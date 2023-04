Allegri, messaggio a Berlusconi: le parole del tecnico della Juve

Max Allegri, allenatore della Juventus ed ex Milan, ha speso bellissime parole di sostegno per Silvio Berlusconi

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juve, Max Allegri, ex tecnico del Milan, ha speso bellissime parole per Silvio Berlusconi:

«Prima di rispondere ci tenevo a fare un grosso in bocca al lupo al presidente Silvio Berlusconi. Gli mando un caloroso abbraccio, con grande affetto, sperando di rivederlo prima possibile».

