Alice Campello Morata, PARLA L’INFLUENCER: «Nessun divorzio, per Alvaro UCCIDEREI ANCORA»

Alice Campello Morata, le dichiarazioni della nota influencer rilasciate al magazine Vanitatis sul loro stato sentimentale

Alice Campello, storica compagna del giocatore del Milan Alvaro Morata, ha rilasciato un’intervista al magazine Vanitatis. I due, attualmente, non stanno più assieme.

ALICE CAMPELLO – «Divorzio? Non c’è nulla sul tavolo, non abbiamo ancora concordato nulla, non abbiamo fretta e ho altre priorità in questo momento, come dove vivrò con i miei figli. Io per Alvaro ucciderei ancora oggi. Al momento io e i miei figli viviamo a Madrid, non è vero che ci siamo trasferiti nel mio Paese, anche se probabilmente lo farò presto, a Milano, vicino ad Alvaro».