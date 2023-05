Alessandro Nesta, ex Milan, ha analizzato nel post-partita il derby perso dai rossoneri contro l’Inter: le sue parole

A Prime Video, Alessandro Nesta ha dichiarato nel post-partita:

Il Milan oggi ha fatto tantissima fatica, ha trovato un’Inter migliore anche dal punto di vista nervoso. Tuttavia è rimasto in partita perchè l’Inter stasera poteva chiuderla. Per me la qualificazione è ancora aperta