Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha elogiato le grandi qualità umane di Carlo Ancelotti: le sue dichiarazioni

Durante l’intervista a DAZN, Alessandro Nesta, ex Milan, ha parlato così di Carlo Ancelotti:

Ancelotti è una persona speciale, lui capisce ogni giorno come ti senti: è la sua qualità. Quando perdi sa come ti senti perché l’ha vissuto. Per me la sua più grande qualità è tirare fuori il meglio dalle persone