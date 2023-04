Matri: «Napoli Milan? Io ho questa convinzione»

Alessandro Matri, ex attaccante del Milan, ha analizzato la sfida in Champions League contro il Napoli: le sue dichiarazioni

Ospite a DAZN, Alessandro Matri ha parlato così di Napoli-Milan, andata dei quarti di finale di Champions League:

«Io ho la sensazione che il Milan sia molto più legato alle prestazioni di Leao e Theo che il Napoli a quelle di Osimhen. Se il Milan trova la partita in cui Leao e Theo non sono in giornata fa più fatica rispetto al Napoli con un Osimhen non in giornata».