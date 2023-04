Costacurta: «Vi racconto le mie emozioni per il derby del 2003»

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha raccontato le sue emozioni per il doppio derby Champions del 2003

Presente negli studi di Sky, Alessandro Costacurta ha raccontato le proprie emozioni per il derby di Champions tra Milan e Inter del 2003:

«Derby di Champions? Fu un tumulto di emozioni. Tutto questo disturbo che avevo nel girare per Milano, era perché non riuscivo a dormire. L’unico in cui non riuscivo era quel periodo, mi dava fastidio tutto, per la tensione del derby. Se chiedi a Sheva o Seedorf, quello era il periodo peggiore della loro carriera».