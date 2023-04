Costacurta attacca Leao: l’ha detto veramente!

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha criticato Rafael Leao: il portoghese non è ancora diventato un campione

Ai microfoni di LaPresse, Alessandro Costacurta ha parlato così di Rafael Leao:

«Dico Theo Hernandez, per gli alti e bassi mostrati in questa stagione. Capace di passare da una grande prestazione a Londra e poi a faticare contro la Salernitana. I limiti di questo Milan rispecchiano un po’ la discontinuità dei giocatori. E lo stesso discorso lo applico a Leao, che non considero ancora un campione. L’anno scorso ha dimostrato di essere decisivo e importante, ma serve il salto di qualità, soprattutto nel palcoscenico europeo. Poi magari tra qualche giorno mi smentirà subito».