Adli DAZN, l’elogio ai COLORI DEL MILAN non è passato inosservato: le sue parole INFIAMMANO i tifosi. Le ultimissime

Adli ha concesso un’intervista a DAZN dopo il gol da ex segnato nella vittoria della Fiorentina contro il Milan per 2-1. Non sono passate inosservate tra i tifosi le sue parole di grande rispetto verso i colori rossoneri.

ADLI – «Non ho esultato? Per il rispetto che ho avuto per loro, per come mi hanno trattato 2 anni, per i fratelli che ho là, per i tifosi che mi hanno sempre voluto bene. Sono felice di aver segnato».