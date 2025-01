Condividi via email

Albertosi: «Qualificazione al prossimo mondiale? Sulla nazionale di Spalletti penso questo». Le ultimissime notizie sul mondo del calcio

A parlar della nazionale italiana e non solo è intervenuto ai microfoni di CagliariNews24 Enrico Albertosi. Di seguito le sue dichiarazioni in vista delle qualificazioni per il prossimo mondiale.

«Io mi auguro di sì perché i Mondiali non possono fare a meno dell’Italia. L’Italia è una delle Nazioni che calcisticamente è molto importante, per cui io mi auguro che questa volta Spalletti riesca a centrare l’obiettivo».