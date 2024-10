Albertosi non premia Leao: «Il vero leader del Milan è lui»

Albertosi non premia Leao: il suo personale commento sul giocatore del Milan: «Il vero leader rossonero è un altro giocatore»

A parlare del momento negativo del Milan, sconfitto domenica dalla Fiorentina, ci ha pensato un ex calciatore e portiere come Enrico Albertosi, intervistato da Tuttosport. Di seguito le sue parole su Leao e Maignan.

ALBERTOSI – «Leao è questo ormai: un giocatore forte che va a corrente alternata. A volte è incontenibile, a volte non tocca la palla per 20 minuti… Chi è il leader? Non ho dubbi: Maignan. Il portiere francese da anni ha un rendimento elevatissimo e le sue parate valgono diversi punti in più ogni campionato»