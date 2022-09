Albertini sicuro: «In Italia si abusa del turnover»

Demetrio Albertini ha analizzato la tendenza tutta italiana di ricorrere molto spesso al turnover: la sua analisi sul tema

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Albertini ha parlato così del turnover:

«Io non sono un uomo di cambiamenti. Per me, in Italia abusiamo del turnover. Altrove non va così, per il 90% gioca sempre la stessa squadra. Pensate al Real, quante partite hanno fatto Modric, Casemiro e Kroos? E nel grande Barça, quando uscivano Xavi-Busquets-Iniesta? La domanda è: portiamo piano piano la condizione di tutti verso l’alto usando le rotazioni, col rischio di far entrare tardi la squadra in forma, oppure consolidiamo la condizione degli undici titolari e piano piano recuperiamo gli altri? A me piace più la seconda… ma per fortuna non ho mai fatto l’allenatore».