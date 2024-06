Albertini, l’ex Milan accusa: «Questa è la vera differenza con la Spagna, parliamo di giovani e poi..»

L’ex Milan Albertini ha parlato ai microfoni dell’Ansa, dicendo la sua sull’Italia dopo la sconfitta contro la Spagna

LE PAROLE – «Una partita non è l’assoluto, e anche se la Spagna ha surclassato l’Italia sono convinto che il dislivello reale non sia quello. Ma qualcosa vorrà dire se la Spagna ha un progetto sportivo e noi dopo tanti anni ancora stiamo parlando delle seconde squadre; se Yamal a 16 anni ha 38 presenze nel Barcellona che ha cominciato la stagione per vincere la Champions e i nostri ragazzi, campioni d’Europa U.17 o U.19, non trovano spazio o giocano per non retrocedere…Come sempre, parliamo di giovani e non li valorizziamo. La Spagna è stata superiore per qualità complessiva, e ci ha impedito di uscire dalla metà campo. La Spagna ha interpretato al meglio la sua filosofia, l’Italia non è più difensivista. Ma io non credo che il dislivello reale tra i due movimenti sia quello di ieri, in assoluto. Sapevamo da prima: basta vedere dove giocano i loro nazionali, quanti nei club iniziano la stagione per vincere la Champions e quanti in Italia: è oggettiva la differenza a livello formativo. Parliamo di Yamal, Williams, Pedri e della loro età: ma guardiamo bene quante presenze hanno così giovani nel Barcellona, nell’Atletico, nel Real. In Italia invece è bloccato il mercato interno: a un giovane italiano direi di non scartare l’ipotesi estera»