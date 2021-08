Agnelli incontra Perez e Laporta: si parla di Superlega? Ultime notizie legate all’incontro del presidente della Juventus

Andrea Agnelli è volato in mattinata a Barcellona con Marco Storari: domani la Juventus affronterà i blaugrana per il Trofeo Gamper ma il motivo del suo arrivo in anticipo è un altro.

Come riportato da Sky Sport, Agnelli è poi stato raggiunto da Florentino Perez (presidente del Real Madrid) e Laporta (presidente del Barcellona). Pranzo con vista Superlega per i presidenti dei tre club fondatori in lotta con la UEFA.