Galliani, il retroscena su Berlusconi: «Dopo il derby del 6-0...»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Adriano Galliani, ex Milan, ha raccontato un retroscena su Berlusconi:

«Si giocò di venerdì, due giorni prima delle elezioni politiche del 13 maggio. Notoriamente chi abita nella prima cerchia dei Navigli è interista, perché storicamente i ricchi di Milano sono interisti e i meno ricchi sono milanisti. Per la prima volta in vita mia, ho ricevuto una telefonata di rimprovero da Berlusconi: ‘Adriano, domenica ci sono elezioni a Milano 1! Non potevate fermarvi sul 3 o 4-0?’. ‘Fermarci? Se avessi potuto segnarne 9 o 10 avrei goduto come un riccio!».