Adli Milan, CONFERME sull’interesse dall’Arabia Saudita: svelata la VOLONTÀ del centrocampista franco-algerino per il suo futuro

Yacine Adli è stato identificato già da alcune settimane come uno degli indiziati a salutare il calciomercato Milan nel corso di questa sessione estiva per far spazio a nuovi innesti. Il franco-algerino, molto legato ai colori rossoneri, ha alcune richieste dall’Arabia Saudita.

Fabrizio Romano, in collegamento su PlayBack assieme a Matteo Moretto, conferma come il centrocampista interessa alcuni club della Saudi Pro League. Per il momento, però, il calciatore non apre a tale destinazione.