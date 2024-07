Adli via dal Milan: il club rossonero ha le IDEE chiare, da cosa dipende il possibile ADDIO

Tra i possibili sacrificabili del Milan sul mercato potrebbe esserci Adli. Il club ha le idee chiare, il fattore decisivo

I pensieri da parte della dirigenza del Milan designano Adli come una pedina sacrificabile sul mercato, anche in funzione di sbloccare gli innesti in mediana. Anche se a malincuore, vista la stima e il rispetto reciproco, il franco-algerino potrebbe lasciare Milanello.

Come riportato da Calciomercato.com la società rossonera è pronta ad ascoltare offerte (specialmente se compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, cifra con la quale viene valutato l’ex Bordeaux). Le prime sirene erano arrivate dai qatarioti dell’Al-Sadd Sports, ma diversi sondaggi sono stati registrati anche da parte della Saudi Pro League (con l’Al-Shabab in prima fila). L’ultima parola, in ogni caso, spetterà ad Adli.