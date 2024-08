Adli Fiorentina, FATTA per l’addio al Milan: la FORMULA, le CIFRE e spunta la percentuale sulla futura RIVENDITA! Tutti i dettagli

In queste ore è stata definita la cessione di Yacine Adli che lascia il calciomercato Milan per andare alla Fiorentina in prestito oneroso con diritto di riscatto. Alfredo Pedullà entra nei dettagli dell’accordo tra i due club, svelando come i rossoneri potranno contare anche su una percentuale sulla futura rivendita.

I DETTAGLI – «Prestito oneroso di 1,5 milioni, diritto di riscatto fissato a 10 milioni più percentuale del 10 per cento sulla plusvalenza da eventuale futura rivendita».