Adli a DAZN: «Non ho ESULTATO per RISPETTO al Milan, ma sono FELICE di aver segnato». L’intervista dopo il gol dell’ex

Adli ha concesso un’intervista a DAZN dopo il gol da ex segnato nella vittoria della Fiorentina contro il Milan per 2-1.

ADLI – «Per me era una partita particolare. Ho dato tanto amore a questo club, per me era speciale, volevo fare bene come sempre. Sono contento per la squadra, lavoriamo forte, lo meritiamo. Non ho esultato? Per il rispetto che ho avuto per loro, per come mi hanno trattato 2 anni, per i fratelli che ho là, per i tifosi che mi hanno sempre voluto bene. Sono felice di aver segnato».