Adani su Reijnders: «Super giocatore, cammina quasi sull’acqua»

Reijnders Milan, Adani lo esalta: «Super giocatore, cammina quasi sull’acqua». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Daniele Adani, durante il programma Twitch ‘Viva El Futbol ‘, ha elogiato Reijnders del Milan.

PAROLE – «È un super giocatore. In un Milan in difficoltà, lui cammina quasi sull’acqua. Nelle difficoltà ancor di più, perché rimane lucido e ha la serenità del forte, del campione. La serenità del giocatore che non si fa condizionare dal resto, ed è molto molto complicato oggi al Milan non farsi condizionare da nulla».