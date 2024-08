Adani ANALIZZA il Milan di Fonseca: «Crea un calcio offensivo, bisogna stare BENE fisicamente e un po’ di tempo». Le dichiarazioni

L’ex calciatore Lele Adani ha parlato a La Domenica Sportiva per analizzare il nuovo Milan di Fonseca.

PAROLE – «Il Milan, come la Juventus, come il Napoli, hanno cambiato guida tecnica: siamo a metà agosto e serve equilibrio. Le dichiarazioni di Fonseca vanno in questo senso. Il portoghese ha fatto il miglior calcio di Francia col Lille l’anno scorso, chi ha seguito la Ligue 1 sa che la sua proposta è stata straordinaria. Cerca un calcio offensivo e una riagressione immediata nella fase difensiva: serve star bene fisicamente, i concetti devono essere di attaccare in avanti e se non sei equilibrato prendi gol nelle praterie. Ci vuole lavoro, ci vuole un po’ di tempo».