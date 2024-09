Adani PROMUOVE Fonseca: «Ha TOLTO Leao e ha VINTO il derby SENZA di lui». I complimenti all’allenatore del Milan

Adani a Viva El Futbol ha fatto i complimenti a Fonseca per una scelta che ha fatto nella vittoria del Milan contro l’Inter.

ADANI SU FONSECA – «Ha tolto Leao all’87’ sapendo che poteva essere esattamente quello per cui tutti cerchiamo di valorizzare Leao: la palla in campo aperta in ripartenza. Lui ha scelto di farne a meno, ha vinto senza Leao, con leao in panchina. Dirlo è un conto, farlo nel derby è un altro».