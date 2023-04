Ex Milan, denunciato il figlio di Costacurta: la ricostruzione

Achille Costacurta, figlio dell’ex Milan Billy, è stato denunciato per aver sferrato un pugno ad un vigile a Milano

Brutta vicenda per Achille Costacurta, figlio dell’ex Milan Alessandro. Secondo l’Ansa, il figlio dell’ex difensore rossonero è stato denunciato per aver sferrato un pugno ad un vigile che ha riportato ferite guaribili in 7 giorni.

L’episodio è avvenuto martedì sera: il ragazzo è salito alle 23 a bordo di un taxi e, poco dopo, avrebbe cominciato ad agitarsi, tanto che il tassista ha chiamato una pattuglia di agenti della Polizia locale che era nella vicina via Savona per svolgere un servizio per il Fuorisalone.