Abraham: ululati per lui da parte dei tifosi del Verona. Cos’è successo

Abraham sarebbe stato oggetto di ululati da parte dei tifosi del Verona: nuovo episodio di razzismo in Serie A

A Verona la Roma di Mourinho ha incassato il primo ko stagionale. I giallorossi si sono arresi alla squadra dell’ex Juve Tudor per 3-2 in una gara palpitante. A far discutere però è ancora una volta un presunto episodio di razzismo.

Come riportato da Il Messaggero, i tifosi del Verona avrebbero rivolto ululati razzisti all’indirizzo di Tammy Abraham quando il centravanti inglese si avvicinava alla curva dei gialloblu.