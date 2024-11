Abraham a Sky: «Vogliamo giocare come contro il Real, Camarda lo elogio perché...»

Abraham a Sky: «Turnover? C’è la possibilità! Le condizioni di Pulisic…». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Alla vigilia del match di Champions League del Milan contro lo Slovan Bratislava Tammy Abraham ha dichiarato a Sky:

LA PARTITA – «Per noi tutte le partite sono importanti. Arriviamo da un’ottima vittoria contro il Real e vogliamo giocare ancora così, continuare con questa fiducia. Sappiamo che siamo un’ottima squadra».

STATO FISICO – «Io sto bene. Credo che per noi come squadra ci sono alcune differenze, a volte va bene e altre meno. Dobbiamo avere la giusta mentalità in ogni partita».

CAMARDA – «Si vede che ha grandi qualità, importante essere in questo gruppo con grandi giocatori che lo possono aiutare. Avrà un’ottima carriera».