Abraham a Sky: «Pensavo di essere io l'MVP! Leao fondamentale per noi, deve capire che...»

Abraham, attaccante del Milan, autore del terzo gol contro lo Slovan Bratislava, ha parlato nell’immediato post-partita

Intervistato da Sky dopo Slovan Bratislava-Milan, Tammy Abraham ha dichiarato:

PAROLE – «Sono contento per la mia squadra, pensavo di dover essere io l’MVP. Scherzo. Ogni volta che sono in campo voglio aiutare, oggi ci sono riuscito. Top 8? Certo, vogliamo fare bene in questa competizione. Abbiamo perso le prime due e ora siamo in striscia: vogliamo fare del nostro meglio e cercare di andare più avanti possibile. Leao? Molto importante per noi, non penso che sappia quanto sia bravo. Può vincere da solo le partite, quando è nella giornata giusta è inarrestabile».