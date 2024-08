Abraham Milan, tutta la VERITÀ sulla TRATTATIVA per l'inglese: Fonseca lo vuole ma... ULTIME

Abraham Milan, tutta la VERITÀ sulla TRATTATIVA per l’inglese: Fonseca lo vuole ma… Le ULTIME sull’obiettivo in attacco

Aggiornamento importante per quanto riguarda la possibile trattativa tra Abraham e il calciomercato Milan. Secondo quanto riportato da Luca Cilli a Sky Sport, non ci sarebbe ancora una trattativa per l’inglese che piace molto a Fonseca.

PAROLE – «Abraham ha confermato che c’è un gradimento del Milan e in particolare da parte di Fonseca. Non c’è una trattativa ma potrebbe diventare concreta nel caso in cui ci dovessero essere le condizioni giuste».