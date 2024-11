Abraham a Milan Tv: «Dopo il Real Madrid abbiamo fiducia, siamo pronti per lo Slovan. Se giochiamo come sappiamo, andrà tutto bene»

Abraham a Milan Tv, l’intervista dell’attaccante chiamato a sostituire Morata contro lo Slovan Bratislava: «Ci aspettiamo una bella partita»

Abraham, chiamato a sostituire Morata domani contro lo Slovan Bratislava al centro dell’attacco del Milan, ha parlato a Milan Tv alla vigilia della sfida Champions League.

L’ANALISI – «Ci aspettiamo una bella partita. Ovviamente la Champions League ha sempre tante squadre forti, quindi ci aspettiamo una gara dura. Vogliamo solo giocare il nostro calcio. Arriviamo da un buon risultato contro il Real Madrid nell’ultima partita di Champions League, quindi dobbiamo avere fiducia. Serve consapevolezza, dobbiamo partire bene e naturalmente portare a casa un risultato positivo».

COSA SERVE IN CHAMPIONS – «Molti di noi hanno giocato in Champions League diversi anni e alcuni hanno vinto la competizione. Quindi sappiamo cosa serve per competere a questi livelli. Per noi si tratta di avere fiducia e scendere in campo per combattere. Come ho detto, sappiamo che affronteremo una buona squadra domani, quindi dobbiamo essere pronti».

LO STADIO DELLO SLOVAN – «Guardandoci intorno, si vede uno stadio compatto e accogliente, sappiamo che domani i tifosi si faranno sentire. Dobbiamo restare concentrati, non farci distrarre e giocare il nostro calcio. Se giochiamo come sappiamo, andrà tutto bene».

DIFFERENZE COL REAL – «Il sogno di ogni giocatore da bambino è giocare nei migliori stadi e contro le squadre più forti. Abbiamo avuto l’opportunità di farlo e abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Domani sarà un’altra sfida per noi. Sono in un posto in cui non sono mai stato prima, quindi sarebbe bello tornare a casa con una vittoria».