Abraham Milan, si entra nella settimana decisiva. Il PREZZO fissato dalla Roma e la VERITÀ sulle contropartite. Gli aggiornamenti

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Tammy Abraham, l’attaccante che il calciomercato Milan ha individuato per completare il proprio reparto offensivo.

Quella che sta per iniziare potrebbe essere una settimana decisiva. La Roma continua a chiedere 25-30 milioni di euro senza contropartite: per un periodo si era parlato di Jovic, Saelemaekers e Okafor, profili che non scaldano i giallorossi.