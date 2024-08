Abraham Milan: la Roma fissa il prezzo e apre alle contropartite. Le NOVITÀ sull’inglese

Abraham Milan: la Roma fissa il prezzo e apre alle contropartite. Le NOVITÀ sul centravanti dei giallorossi

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Tammy Abraham, l’attaccante scelto dal calciomercato Milan per completare il proprio reparto offensivo in vista dell’inizio del campionato.

La Roma è disposta a lasciarlo partire per offerte da circa 35 milioni di euro ma potrebbe anche scendere a 30, una cifra che comunque i rossoneri pensano di abbassare con l’inserimento di contropartite (Saelemaekers, Okafor e Calabria i nomi chiacchierati). Lo riporta il Corriere dello Sport.