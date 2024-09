Abraham Milan, l’ELOGIO ha dell’INCREDIBILE! Non se lo aspettava NESSUNO

Abraham-Milan, l’elogio di Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha dell’incredibile: inglese meglio di Morata?

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore ha parlato così di Abraham, attaccante del Milan:

PAROLE – «Ci sono dei premi in America che si chiamano Razzie Awards che premiamo i peggiori attori dell’anno. Si fanno sempre la sera prima degli Oscar, di solito premiano le peggiori interpretazioni, i film peggiori. E non c’è dubbio che la stagione 23/24 di Tammy Abraham avrebbe potuto concorrere a questa rassegna. È stato mandato via, mai nemmeno rimpianto, neanche per un minuto, dai tifosi della Roma e accolto con una certa freddezza da quelli del Milan proprio perché è arrivato alla fine del mercato con uno scambio con Saelemaekers che sembrava, sulla carta, favorire la Roma. I 90 minuti, 30 con la Lazio e 60 con il Venezia, di Tammy Abraham consegnano alla Serie A, e soprattutto al Milan, un attaccante che è molto diverso con quello con cui ci eravamo lasciati a giugno. Un attaccante che intanto ha voglia di giocare, che è una cosa che fa tutta la differenza del mondo. Per esempio Abraham è arrivato nello spogliatoio pieno di amici, perché lui ha giocato al Chelsea con Tomori, Loftus-Cheek, con Pulisic, che è uno che tra l’altro lo aiuta anche in campo».