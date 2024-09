Abraham Milan, MARCHEGIANI pazzo per l’inglese: «Con lui titolare i rossoneri VINCONO SEMPRE: sarà un caso!». Le sue parole

Gianluca Marchegiani, direttamente dagli studi di Sky Calcio Club, ha elogiato Tammy Abraham, nuovo acquisto del Milan. Di seguito le sue parole.

MARCHEGIANI SU ABRAHAM – «Abraham è quello che è passato tra i più inosservati dei nuovi acquisti ma in realtà in questo momento sta dando tantissimo: fa la stessa cosa che fa Morata come atteggiamento e permette al Milan di giocare con due punte. Le partite che ha giocato titolare, il Milan le ha vinte tutte: sarà un caso…».